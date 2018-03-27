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Налог на выведенный капитал: бизнес за год получит 150 млрд грн для инвестиций

Налог на выведенный капитал: бизнес за год получит 150 млрд грн для инвестиций

Киев  •  УНН

 • 9624 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Благодаря введению налога на выведенный капитал за первый год его работы у украинского бизнеса появится около 150 млрд грн для инвестиций. Об этом во время встречи с ЕБА сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив, передает корреспондент УНН.

"Если говорить об оценке инициативы, которую мне вчера назвали эксперты, то около 150 млрд грн появляется за первый год у украинского бизнеса для инвестиций. Я считаю это позитивом", - отметил Шимкив.

При этом, по его словам, чтобы внести законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент, проводится дополнительная оценка его влияния.

"Вчера было второе совещание по расчетам. На данный момент оценка потерь бюджета составляет около 30 млрд грн по пессимистическому сценарию. Я думаю, что эта цифра может быть меньше. Также стоит учитывать, что с введением налога на выведенный капитал появятся некоторые объекты налогообложения, которые сейчас таковыми не являются. Также есть вопрос связанного НДС", - сказал он.

Напомним, Минфин оценил потери бюджета в 35 млрд гривен от внедрения налога на выведенный капитал.

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