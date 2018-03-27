Налог на выведенный капитал: бизнес за год получит 150 млрд грн для инвестиций

"Если говорить об оценке инициативы, которую мне вчера назвали эксперты, то около 150 млрд грн появляется за первый год у украинского бизнеса для инвестиций. Я считаю это позитивом", - отметил Шимкив.

При этом, по его словам, чтобы внести законопроект о налоге на выведенный капитал в парламент, проводится дополнительная оценка его влияния.

"Вчера было второе совещание по расчетам. На данный момент оценка потерь бюджета составляет около 30 млрд грн по пессимистическому сценарию. Я думаю, что эта цифра может быть меньше. Также стоит учитывать, что с введением налога на выведенный капитал появятся некоторые объекты налогообложения, которые сейчас таковыми не являются. Также есть вопрос связанного НДС", - сказал он.

Напомним, Минфин оценил потери бюджета в 35 млрд гривен от внедрения налога на выведенный капитал.