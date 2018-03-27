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Податок на виведений капітал: бізнес за рік отримає 150 млрд грн для інвестицій

Податок на виведений капітал: бізнес за рік отримає 150 млрд грн для інвестицій

Київ • УНН

 • 9626 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Завдяки запровадженню податку на виведений капітал за перший рік його роботи в українського бізнесу з'явиться близько 150 млрд грн для інвестицій. Про це під час зустрічі з ЄБА повідомив секретар Національної ради реформ, заступник глави Адміністрації Президента Дмитро Шимків, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити про оцінку ініціативи, яку мені вчора назвали експерти, то близько 150 млрд грн з'являється за перший рік в українського бізнесу для інвестицій. Я вважаю це позитивом", - зауважив Шимків.

При цьому, за його словами, щоб внести законопроект щодо податку на виведений капітал до парламенту, наразі проводиться додаткова оцінка його впливу.

"Вчора була друга нарада по розрахунках. На цей момент оцінка втрат бюджету складає близько 30 млрд грн за песимістичним сценарієм. Я думаю, що ця цифра може бути меншою. Також варто враховувати, що із введенням податку на виведений капітал з'являться деякі об'єкти оподаткування, які зараз такими не є. Також є питання пов'язаного ПДВ", - сказав він.

Нагадаємо, Мінфін оцінив втрати бюджету у 35 млрд гривень від запровадження податку на виведений капітал.

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