Налоговые накладные: новые критерии блокировки находятся на согласовании

"Приказ сейчас находится на согласовании в центральных органах власти", - сообщили в Минфине.

Отметим, что в апреле 2018 года, когда работа системы автоматической регистрации была восстановлена, возникла проблемная ситуация, связанная с изменением процесса регистрации расчетов корректировки по НДС.

В июне были разработаны новые критерии блокировки НДС-накладных. 8 июня Министерство финансов их опубликовано. До 8 июля должно было продолжаться обсуждения предложенных новых критерии блокировки. Однако, после этого информации по этому документу не было.

Напомним, блокирование регистрации налоговых накладных заработало с 22 марта.