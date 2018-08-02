Налоговые накладные: новые критерии блокировки находятся на согласовании
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Новые критерии блокировки находятся на согласовании в центральных органах власти. Об этом УНН сообщили в Министерстве финансов в ответ на запрос.
"Приказ сейчас находится на согласовании в центральных органах власти", - сообщили в Минфине.
Отметим, что в апреле 2018 года, когда работа системы автоматической регистрации была восстановлена, возникла проблемная ситуация, связанная с изменением процесса регистрации расчетов корректировки по НДС.
В июне были разработаны новые критерии блокировки НДС-накладных. 8 июня Министерство финансов их опубликовано. До 8 июля должно было продолжаться обсуждения предложенных новых критерии блокировки. Однако, после этого информации по этому документу не было.
Напомним, блокирование регистрации налоговых накладных заработало с 22 марта.