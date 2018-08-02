Податкові накладні: нові критерії блокування перебувають на погодженні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Нові критерії блокування знаходяться на погодженні у центральних органах влади. Про це УНН повідомили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит.
“Наказ наразі знаходиться на погодженні у центральних органах влади”, — повідомили у Мінфіні.
Зауважимо, у квітні 2018 року, коли роботу системи автоматичної реєстрації було відновлено, виникла проблемна ситуація, пов’язана зі зміною процесу реєстрації розрахунків коригування по ПДВ.
У червні були розроблені нові критерії блокування ПДВ-накладних. 8 червня Міністерство фінансів їх опубліковано. До 8 липня мало тривати обговорення запропонованих нових критерії блокування. Проте, після цього інформації щодо цього документу не було.
Нагадаємо, блокування реєстрації податкових накладних запрацювало з 22 березня.