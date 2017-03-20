Налоговики разоблачили склад с нелегальным алкоголем на сумму более 6 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Ивано-Франковске сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой изъяли из незаконного оборота более 37 тыс. литров ликероводочных изделий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, передает УНН.
"В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, в складском помещении, принадлежащем одному из предприятий, был проведен обыск.
В результате обнаружено и изъято более 37,6 тыс. литров алкоголя, разлитого в упаковки Bag-in-box и бутылки с марками акцизного налога неустановленного образца. Общая стоимость изъятого составляет более 6,1 млн грн.
Изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются", - написал он.
Напомним, как сообщал УНН, по словам О.Цильвика, правоохранители и контроллеры неэффективно борются с фальсификатом алкоголя из-за коррупционной составляющей.
Также напомним, этикетка на бутылке и колпачок могут помочь отличить суррогат от легального алкоголя.