Налоговики разоблачили склад с нелегальным алкоголем на сумму более 6 млн гривен

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КИЕВ. 20 марта. УНН. В Ивано-Франковске сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой изъяли из незаконного оборота более 37 тыс. литров ликероводочных изделий. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, передает УНН.

"В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, в складском помещении, принадлежащем одному из предприятий, был проведен обыск.

В результате обнаружено и изъято более 37,6 тыс. литров алкоголя, разлитого в упаковки Bag-in-box и бутылки с марками акцизного налога неустановленного образца. Общая стоимость изъятого составляет более 6,1 млн грн.

Изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам О.Цильвика, правоохранители и контроллеры неэффективно борются с фальсификатом алкоголя из-за коррупционной составляющей.

Также напомним, этикетка на бутылке и колпачок могут помочь отличить суррогат от легального алкоголя.

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