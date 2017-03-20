Налоговики разоблачили склад с нелегальным алкоголем на сумму более 6 млн гривен

"В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, в складском помещении, принадлежащем одному из предприятий, был проведен обыск.

В результате обнаружено и изъято более 37,6 тыс. литров алкоголя, разлитого в упаковки Bag-in-box и бутылки с марками акцизного налога неустановленного образца. Общая стоимость изъятого составляет более 6,1 млн грн.

Изъятое передано на ответственное хранение. Следственные действия продолжаются", - написал он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам О.Цильвика, правоохранители и контроллеры неэффективно борются с фальсификатом алкоголя из-за коррупционной составляющей.

Также напомним, этикетка на бутылке и колпачок могут помочь отличить суррогат от легального алкоголя.