Податківці викрили склад з нелегальним алкоголем на суму понад 6 млн гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. В Івано-Франківську співробітники податкової міліції спільно з прокуратурою вилучили з незаконного обігу понад 37 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник головам ДФС Сергій Білан, передає УНН.
“В ході операції „Акциз-2017“ і розслідування кримінального провадження, в складському приміщенні, що належить одному з підприємств, було проведено обшук.
В результаті виявлено та вилучено понад 37,6 тисячі літрів алкоголю, розлитого по упаковках Bag-in-box і пляшках, які обклеєні марками акцизного податку невстановленого зразка. Загальна вартість вилученого становить понад 6,1 мільйона гривень.
Наразі вилучене передано на відповідальне зберігання. Слідчі дії тривають”, — написав він.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами О.Цильвіка, правоохоронці та контролери неефективно борються з фальсифікатом алкоголю через корупційну складову.
Також нагадаємо, етикетка на пляшці і ковпачок можуть допомогти відрізнити сурогат від легального алкоголю.