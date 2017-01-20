Налоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от налогов на более 7,5 млн грн в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В столице сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты более 7,5 миллиона гривен налогов. Об этом сообщил первый заместитель председателя в ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, установлено, что руководители компании, которая занимается доставкой готовой еды, документально оформляли бестоварные псевдооперации, якобы по реализации продуктов питания, в частности и по тендерным процедурам, в адрес фиктивных и транзитных предприятий.
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"В результате злоумышленники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость", - сообщил С.Билан.
Сейчас открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса.
Как сообщал УНН, схему незаконной продажи техники через Интернет-магазин разоблачили в Харькове.