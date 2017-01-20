Податківці викрили підприємців, що ухилились від податків на понад 7,5 млн грн у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. У столиці співробітники податкової міліції викрили посадових осіб підприємства, які ухилились від сплати понад 7,5 мільйона гривень податків. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, встановлено, що керівники компанії, яка займається доставкою готової їжі, документально оформляли безтоварні псевдооперації, нібито по реалізації продуктів харчування, зокема й за тендерними процедурами, на адресу фіктивних і транзитних підприємств.
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“В результаті зловмисники ухилилися від сплати податку на додану вартість,” — повідомив С.Білан.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу.
Як повідомляв УНН, схему незаконного продажу техніки через Інтернет-магазин викрили в Харкові.