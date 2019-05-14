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Налоговик незаконно списала предприятию долг почти в 600 тыс. грн

Налоговик незаконно списала предприятию долг почти в 600 тыс. грн

Киев  •  УНН

 • 11723 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Николаевской области заместитель начальника Вознесенской объединенной государственной налоговой инспекции ГУ Государственной фискальной службы в Николаевской области безосновательно списала предприятию налоговый долг почти 600 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Досудебным расследованием установлено, что вышеупомянутый заместитель начальника налоговой инспекции, в нарушение требований Положения о Вознесенской ОГНИ ГУ ГФС в Николаевской области, Порядка списания безнадежного налогового долга налогоплательщиков, по результатам рассмотрения заявления частного предприятия безосновательно приняла решение о списании налогового долга в сумме 594 398,29 гривен. Не убедившись в законности своих действий, должностное лицо причинило таким образом тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам", - говорится в сообщении.

Заместителю начальника сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность. Подозреваемая полностью признала свою вину.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, двум должностным лицам ГУ ГФС в Днепропетровской области сообщили о подозрении в растрате бюджетных средств.

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