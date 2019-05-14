Податківець незаконно списала підприємству борг у майже 600 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Миколаївській області заступник начальника Вознесенської об’єднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби в Миколаївській області безпідставно списала підприємству податковий борг у майже 600 тис. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Державного бюро розслідувань.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що вищезазначений заступник начальника податкової інспекції, в порушення вимог Положення про Вознесенську ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області, Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків, за результатами розгляду заяви приватного підприємства безпідставно прийняла рішення про списання податкового боргу в сумі 594 398,29 гривень. Не пересвідчившись у законності своїх дій, посадовець заподіяла таким чином тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам", - йдеться в повідомленні.
Заступнику начальника повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість. Підозрювана повністю визнала свою вину.
Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років і зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Нагадаємо, двом службовим особам ГУ ДФС у Дніпропетровській області повідомили про підозру у розтраті бюджетних коштів.