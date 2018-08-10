Подарок водителям: какие дороги отремонтируют до конца года

“С 2017 года мы фокусировались на основных маршрутных коридорах и утвердили первую пятилетнюю стратегию развития дорог на 2018-2022 годы. Ее цель — соединить к 2022 году все областные центры Украины между собой нормальными дорогами. Не обещаю чудес, но уверен: при наличии средств мы это сделаем. В 2018 году есть приоритетные коридоры: Киев — Харьков — Довжанский — продолжаем ремонт, и к концу года отремонтируем. Дорога Харьков — Ахтырка, что между Харьковской и Сумской областью, также к концу года будет сделана”, — сообщил Новак.

Кроме того, по его словам, дорога Львов — Хмельницкий — Винница — Умань — это часть приоритетного коридора, который называют Go Highway.

“Она объединит черноморские порты Украины с портами Балтийского моря и будет отремонтирована до Умани в этом году”, — уточнил глава Укравтодора.

Также, он отметил, что наконец-то завершится капитальный ремонт дороги от Киева до Белой Церкви.

“Я сейчас предлагаю за счет помощи европейских международных организаций продлить этот ремонт до границ Черкасской области, и будем дальше идти на юг. Мы также предлагаем в нынешнем году продолжить ремонт дороги Николаев — Днепр, Днепр — Решетиловка. Но мы идем участками, отремонтировать абсолютно все в стране, где 95% дорог в плохом состоянии, за год нереально”, — подчеркнул Новак.

Напомним, Черновицкая и Сумская области стали аутсайдерами по выполнению плана по ремонту дорог.