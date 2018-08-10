Подарунок водіям: які дороги відремонтують до кінця року
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Цього року Укравтодор обіцяє відремонтувати такі дороги: Київ — Харків — Довжанський, Харків — Охтирка, Львів — Хмельницький — Вінниця — Умань, дорога від Києва до Білої Церкви. Також можливо цього року продовжать ремонт доріг Миколаїв — Дніпро, Дніпро — Решетилівка. Про це в інтерв’ю “НВ” повідомив глава Укравтодору Славомир Новак, передає УНН.
“З 2017 року ми фокусувалися на основних маршрутних коридорах і затвердили першу п’ятирічну стратегію розвитку доріг на 2018-2022 роки. Її мета — поєднати до 2022 року всі обласні центри України між собою нормальними дорогами. Не обіцяю чудес, але впевнений: за наявності коштів ми це зробимо. У 2018 році є пріоритетні коридори: Київ — Харків — Довжанський — продовжуємо ремонт, і до кінця року відремонтуємо. Дорога Харків — Охтирка, що між Харківською і Сумською областю, також до кінця року буде зроблена”, — повідомив Новак.
Крім того, за його словами, дорога Львів — Хмельницький — Вінниця — Умань — це частина пріоритетного коридору, який називають Go Highway.
“Вона об’єднає чорноморські порти України з портами Балтійського моря і буде відремонтована до Умані в цьому році”, — уточнив глава Укравтодору.
Також, він зазначив, що нарешті завершиться капітальний ремонт дороги від Києва до Білої Церкви.
“Я зараз пропоную за рахунок допомоги європейських міжнародних організацій продовжити цей ремонт до кордонів Черкаської області, і будемо далі йти на південь. Ми також пропонуємо в нинішньому році продовжити ремонт дороги Миколаїв — Дніпро, Дніпро — Решетилівка. Але ми йдемо ділянками, відремонтувати абсолютно все в країні, де 95% доріг в поганому стані, за рік нереально”, — підкреслив Новак.
Нагадаємо, Чернівецька та Сумська області стали аутсайдерами з виконання плану по ремонту доріг.