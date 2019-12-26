Подарок для боевиков: Украинские военные сделали новогоднюю елку из снарядов

“Украинские военные, что удерживают позиции на Мариупольском направлении решили не оставлять в этом году без подарков и российских наемников. Из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских боевиков, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра”, — говорится в сообщении.

“Это все боеприпасы, запрещенные Минскими договоренностями. И на их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов”, — сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.

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Офицер отметил, что этот новогодний подарок украинские защитники Приазовья готовы передать боевикам в любой способ на определенном ими участке линии фронта.

Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.