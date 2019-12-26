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Подарунок для бойовиків: українські військові зробили новорічну ялинку зі снарядів

Подарунок для бойовиків: українські військові зробили новорічну ялинку зі снарядів

Київ • УНН

 • 14910 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Українські військовослужбовці збудували зі снарядів бойовиків новорічну ялинку, яку готові передати ворогу на той бік фронту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

“Українські військові, що утримують позиції на Маріупольському напрямку вирішили не залишати цього року без подарунків й російських найманців. З мін, снарядів і гранат, які щодня прилітають з боку російських бойовиків, армійці зібрали імпровізовану новорічну ялинку заввишки майже два метри”, — йдеться у повідомленні.

“Це все боєприпаси, що заборонені Мінськими домовленостям. І на їхнє збирання ми витратили лише двадцять хвилин. Але, якщо б було поставлено завдання побудувати ялинку заввишки десять метрів, ми б витратили на збирання залишків ворожих боєприпасів не більше 4-5 годин”, — повідомив старший офіцер командування військової частини В’ячеслав.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Прип’яті з’явилася перша новорічна ялинка з часу Чорнобильської катастрофи

Офіцер зазначив, що цей новорічний подарунок українські захисники Приазов’я готові передати бойовикам у будь-який спосіб на визначеній ними ділянці лінії фронту.

Нагадаємо, за минулу добу збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

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