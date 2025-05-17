Под Полтавой 11-летний мальчик на квадроцикле врезался в дерево: двое детей в больнице

В Полтавской области 11-летний мальчик сел за руль квадроцикла и попал в ДТП, водитель и его пассажир, также 11 лет, получили тяжелые травмы и были госпитализированы, полиция открыла уголовное производство, сообщили в субботу в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 16 мая около 18:15 в селе Ланна Полтавского района. По предварительной информации следствия, 11-летний местный житель, управляя квадроциклом марки Mikilon Hardy, во время движения столкнулся с деревом.

В результате аварии водитель и его пассажир - также 11-летний мальчик - получили тяжелые телесные повреждения и были госпитализированы - сообщили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следственным подразделением полиции начато уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения; ст. 287 - допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права на управление транспортным средством.

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