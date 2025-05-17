Під Полтавою 11-річний хлопчик на квадроциклі врізався в дерево: двоє дітей у лікарні

У Полтавській області 11-річний хлопчик сів за кермо квадроцикла і потрапив у ДТП, водій та його пасажир, також 11 років, отримали тяжкі травми і були госпіталізовані, поліція відкрила кримінальне провадження, повідомили у суботу в ГУНП в області, пише УНН.

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ДТП сталася 16 травня близько 18:15 у селі Ланна Полтавського району. За попередньою інформацією слідства, 11-річний місцевий житель, керуючи квадроциклом марки Mikilon Hardy, під час руху зіткнувся з деревом.

Унаслідок аварії водій та його пасажир - також 11-річний хлопчик - отримали тяжкі тілесні ушкодження та були госпіталізовані - повідомили у поліції.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальні провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 286 - порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження; ст. 287 - допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом.

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