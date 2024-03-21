Под Киевом водитель BMW наехала на 11-летнего мальчика

В Броварах, что под Киевом, водитель "BMW" совершила наезд на малолетнего, который совместно с друзьями перебегал дорогу, ребенка доставили в больницу, передает УНН со ссылкой на полицию Киевской области.

По данным правоохранителей, авария произошла на улице Вячеслава Черновола. Предварительно установлено, 42-летняя водитель "BMW" совершила наезд на малолетнего, который совместно с друзьями перебегал дорогу.

Трагическое ДТП с микроавтобусом в Днепропетровской области унесло жизни 5 человек, 13 раненых, среди них - ребенок

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас с 11-летним мальчиком все хорошо.

Во Львове в масштабном ДТП столкнулись около 27 автомобилей: движение транспорта затруднено