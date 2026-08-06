Почти четверть боев на фронте пришлась на два направления - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 261 боестолкновение, почти четверть из них пришлась на Покровское и Константиновское направления, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 6 августа, пишет УНН.

Всего в течение прошедших суток зафиксировано 261 боевое столкновение - сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил 30 ракет, совершил 78 авиаударов, сбросив 299 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10 672 дрона-камикадзе и осуществил 3314 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 66 - из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили девять пунктов управления БпЛА, четыре района сосредоточения живой силы и семь пунктов управления российских захватчиков.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боестолкновений с противником, агрессор нанес два авиаудара, сбросил четыре авиабомбы, осуществил 75 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 19 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск и в направлении населенных пунктов Хатнее, Терновая, Земляной Яр, Ивашкино.

На Купянском направлении произошло 11 атак противника в направлении населенных пунктов Купянск, Кондрашовка, Новоосиново, Шейковка.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в направлении населенных пунктов Новоселовка, Лиман, Диброва, Шейковка, Озерное.

На Славянском направлении противник 14 раз штурмовал в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Резниковка и в направлении Пискуновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении противник осуществил два наступательных действия в районе Никифоровки и в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 29 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Степановка, Торецкое, Софиевка и в направлении Новопавловки, Долгой Балки, Вольного и Нового Шахового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Дорожное, Котлино, Удачное и в направлении населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Шевченко, Васильевка, Сергеевка.

На Александровском направлении враг осуществил одно наступательное действие в направлении Александровграда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты осуществили 11 атак в направлении населенных пунктов Доброполье, Цветковое, Горькое, Староукраинка и в районах населенных пунктов Даниловка, Чаривное, Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили четыре попытки противника продвинуться вперед в направлении населенных пунктов Малая Токмачка и Павловка.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

ВСУ уничтожили более 1300 оккупантов и почти 60 артсистем — Генштаб