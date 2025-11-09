ukenru
9 ноября, 12:22 • 29934 просмотра
Туман накроет большинство регионов Украины 10 ноября: видимость снизится до 200 метров
9 ноября, 10:18 • 56916 просмотра
Энергетики постепенно стабилизируют работу системы после последней массированной атаки рф, но им нужно время - Минэнерго
Эксклюзив
9 ноября, 08:34 • 58191 просмотра
Неделя завершения, осознания и тихой опоры: астропрогноз на 10-16 ноября
Эксклюзив
9 ноября, 08:00 • 82588 просмотра
Зима 2025–2026: какие цвета будут в моде в этом сезонеPhoto
8 ноября, 17:24 • 63599 просмотра
Дело "Северных потоков": Лубинец обратился в Минюст Италии из-за нарушения прав и голодовки украинца КузнецоваPhoto
8 ноября, 16:00 • 62053 просмотра
Завтра в большинстве регионов Украины запланированы отключения: сколько очередей будет без света
8 ноября, 14:50 • 54451 просмотра
"Мы остановились. Сейчас - ноль генерации": все ТЭС "Центрэнерго" прекратили работу после ночной атаки рф
8 ноября, 14:33 • 51769 просмотра
Въезд и выезд за границу возобновлены: началось оформление граждан и авто
8 ноября, 08:59 • 70904 просмотра
рф ударила по энергетике в 5 областях, есть аварийные отключения, сложнее всего в Харьковской, Сумской и Полтавской областях - Минэнерго
Эксклюзив
8 ноября, 08:00 • 145908 просмотра
Управление электросамокатом в нетрезвом виде: адвокат рассказал, какая ответственность предусмотрена
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Почти 250 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 254 просмотра

С начала 9 ноября на фронте зафиксировано 248 боевых столкновений. Оккупанты нанесли 27 авиационных ударов, сбросили 81 управляемую бомбу и задействовали 1423 дрона-камикадзе.

Почти 250 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

С начала суток 9 ноября на фронте произошло 248 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов, сбросили 81 управляемую бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 1423 дронов-камикадзе и совершили 2681 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов

- говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 132 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 23 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовского и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровий Яр, Дробышево.

На Славянском направлении враг 13 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска.

Трамп заявил, что в вопросе завершения войны в Украине есть значительный прогресс07.11.25, 05:41 • 36788 просмотров

На Краматорском направлении наши воины отбили две вражеские наступательные действия, в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 27 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 87 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Лысовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровного и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 75 оккупантов, из которых 43 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три мотоцикла, один БпЛА, два наземных роботизированных комплекса, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, также поражено три автомобиля, два укрытия для личного состава противника

- рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Под авиационными ударами оказались Покровское, Радостное и Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблокового и Ровнополья. Авиаудару подверглось Доброполье.

На Ореховском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского. Противник нанес авиаудары по Лукьяновскому и Степногорску.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

За сутки 8 ноября Силы обороны Украины ликвидировали и ранили 970 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 151 070 человек.

Эстонская разведка: изменение погоды не повлияло на ход войны – Россия готовит новые зимние удары в Украине07.11.25, 16:52 • 3272 просмотра

Вадим Хлюдзинский

