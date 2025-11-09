Почти 250 боевых столкновений: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

С начала суток 9 ноября на фронте произошло 248 боевых столкновений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Детали

Отмечается, что российские захватчики нанесли 27 авиационных ударов, сбросили 81 управляемую бомбу.

Кроме этого, привлекли для поражения 1423 дронов-камикадзе и совершили 2681 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло три боевых столкновения. Противник нанес пять авиационных ударов, в общей сложности сбросил 13 управляемых авиационных бомб и совершил 132 обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг 23 раза атаковал на Южно-Слобожанском направлении в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовского и в направлении Двуречанского.

На Купянском направлении противник совершил шесть попыток наступления в сторону Петропавловки и Песчаного.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Боровская Андреевка, Твердохлебово, Редкодуб, Дерилово, Новоселовка, Торское и в направлениях населенных пунктов Красный Став, Ставки, Коровий Яр, Дробышево.

На Славянском направлении враг 13 раз атаковал в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Северска.

На Краматорском направлении наши воины отбили две вражеские наступательные действия, в районе Васюковки и в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении сегодня произошло 27 боевых столкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Александро-Шультино, Белая Гора, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и в сторону Софиевки и Ильиновки.

На Покровском направлении с начала этих суток противник 87 раз атаковал в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Белицкое, Затишок, Красный Лиман, Родинское, Зеленое, Даченское, Лысовка, Новониколаевка, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиа, Дачное и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровного и Новопавловки. Наши защитники сдерживают натиск противника.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 75 оккупантов, из которых 43 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили три мотоцикла, один БпЛА, два наземных роботизированных комплекса, шесть единиц автомобильной и две единицы специальной техники, также поражено три автомобиля, два укрытия для личного состава противника - рассказали в Генштабе.

На Александровском направлении украинские защитники отбили 26 атак захватчиков в районах населенных пунктов Ялта, Ивановка, Зеленый Гай, Александроград, Новоселовка, Январское, Орестополь, Степное, Рыбное, Злагода, Вербовое и в направлении населенного пункта Андреевка-Клевцово. Под авиационными ударами оказались Покровское, Радостное и Новое Запорожье.

На Гуляйпольском направлении произошло 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Веселое, Сладкое, Злагода и в направлениях Яблокового и Ровнополья. Авиаудару подверглось Доброполье.

На Ореховском направлении с начала суток произошло восемь боестолкновений – оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Малых Щербаков, Степного в направлении Новоандреевки, Новоданиловки и Приморского. Противник нанес авиаудары по Лукьяновскому и Степногорску.

На Приднепровском направлении Силы обороны остановили вражескую попытку продвинуться вперед.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - резюмировали в Генштабе.

Напомним

За сутки 8 ноября Силы обороны Украины ликвидировали и ранили 970 российских оккупантов. Общие потери врага в войне составили 1 151 070 человек.

