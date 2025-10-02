В последнее время в информационном пространстве начали появляться сообщения о необходимости изменения модели аптечного бизнеса в Украине. Кое-кто предлагает так называемую "турецкую модель", которая предусматривает жесткие ограничения. Например, открыть аптеку может только фармацевт, а создание сетей - под запретом. Сторонники считают эту систему панацеей для снижения цен на лекарства и увеличения их доступности для населения. УНН решил разобраться, как турецкая модель впишется в украинские реалии и при чем здесь российский след.

Что такое "турецкая модель" аптечного рынка и ее влияние на доступность лекарств

Турция имеет в более чем 4 раза больше населения, чем Украина, и другие условия для ведения бизнеса. А главное - в Турции нет войны, не гибнут люди и ее не покидает взрослое трудоспособное население в поисках безопасности. Согласно турецкому законодательству, одна аптека должна обслуживать 3,5 тысячи пациентов.

При этом владельцем аптеки может быть исключительно практикующий фармацевт и у него может быть исключительно одна точка. По состоянию на 2024 год в Турецкую фармацевтическую ассоциацию входило 34 870 фармацевтов.

В Украине же, по состоянию на 2024 год, действовала одна аптека на 1700-1800 человек. Всего в нашей стране было около 18 тысяч аптек. Однако боевые действия и постоянные обстрелы вносят свои коррективы, поэтому это количество приблизительное.

Таким образом можно сделать вывод, что доступность лекарств у нас выше, чем в Турции. Установление принципа "одна аптека - один фармацевт" приведет к массовому закрытию аптек, особенно в селах, где найти дипломированного фармацевта физически сложно. Это создаст дополнительные "белые пятна" на карте доступности лекарств.

Даже сейчас в большинстве сельских населенных пунктов Украины нет стационарных аптек. И речь не идет о прифронтовых территориях, где их отсутствие вызвано объективным фактором войны. Речь идет об относительно безопасных центре и западе нашей страны.

"Таких сел в Украине 89%, которые не имеют стационарных аптек", - рассказывал бывший первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров еще во время своей каденции в Минздраве.

"Турецкая модель" для аптек в Украине - это разрушение конкуренции

Как уже отмечалось, введение "турецкой модели" уничтожит аптечные сети, делая каждого фармацевта единоличным владельцем. Для Украины это будет означать откат в прошлое, когда очереди за лекарствами были километровыми.

За последние 15 лет именно конкуренция между сетями снизила цены на многие препараты, сделала аптеки более клиентоориентированными и инвестировала в цифровизацию и логистику. Именно конкуренция побуждает аптеки к борьбе за каждого потребителя, а значит к появлению акций и скидок, лучшего сервиса. Аптечные сети также заинтересованы заходить в новые районы и таким образом повышать доступность лекарств.

Без сетевого развития пациент потеряет доступ к онлайн-заказам, быстрой доставке и единым стандартам обслуживания. А главное, ближайшая аптека теперь будет не в соседнем подъезде, а в соседнем районе, потому что расчет будет вестись количеством населения, которое безжалостно сокращает война. Пациент же потеряет физическую доступность лекарств и возможность покупать лекарства выгоднее.

Риск монополизации фармрынка

Ликвидация крупных сетей, которые могут хоть как-то сдерживать фармгигантов от уничтожения малых производителей и полного захвата рынка, будет означать зеленый свет для нечестной борьбы. У производителей, которые формируют 72% стоимости препарата, не будет стимула снижать цены, ведь они с легкостью смогут манипулировать аптеками.

В то же время обязательное членство в единой Ассоциации фармацевтов, которая должна стать и регулятором, и защитой для аптекарей, подарит ей безграничную власть. А это прямой путь к бюрократии и коррупционным рискам и явный отход от европейских ценностей.

Экономическое влияние: инвестиции, налоги, логистика

Не стоит забывать, что аптечный бизнес - это не только полки с лекарствами, но и рабочие места, налоги, инвестиции в ІТ-системы, инфраструктуру и логистику. Часто крупные сети вкладывают сотни миллионов гривен в развитие складов, электронных систем отслеживания, цифровых решений, чтобы улучшить свой сервис.

В случае ликвидации сетевого бизнеса, как это предусматривает "турецкая модель", эти инвестиции остановятся. Для государства это будет означать потерю доходов. А иностранные инвесторы не будут интересоваться зарегулированным рынком.

Почему-то экономическую составляющую те, кто предлагает изменения, не посчитали. Например, сколько госбюджет потеряет налогов от такого необдуманного шага, а людей - работу.

Не стоит исключать и появление серых схем в обход регулирования. Ведь каждое новое ограничение порождает попытки его обхода.

Социальные риски от кардинальных изменений регулирования фармрынка

Турецкая модель построена на государственных дотациях и компенсациях: более 8 тыс. препаратов возмещаются социальным страховым фондом. В Украине же подобного фонда не существует, а "Доступные лекарства" покрывают лишь около 600 торговых наименований препаратов. Резкое же увеличение списка во время войны ляжет неподъемным бременем на государственный бюджет.

К тому же, введение жесткого ценового контроля без параллельной масштабной системы возмещения приведет к исчезновению с полок дорогих импортных лекарств. Аптекам-одиночкам будет трудно покупать дорогие импортные препараты, аналогов которых нет в Украине, а поставщикам станет невыгодно привозить их в очень ограниченном количестве.

Удар по фармацевтам

Правило "одна аптека - один фармацевт" выглядит красиво только на бумаге. На самом деле оно превратит дипломированных специалистов в заложников системы: они будут вынуждены сами вести бизнес, даже если не имеют предпринимательских навыков.

К тому же, не все фармацевты имеют достаточный стартовый капитал, не говоря уже о готовности им рискнуть.

Тысячи фармацевтов в Украине выбирают работать в сетях, где получают стабильную зарплату, социальный пакет и возможность карьерного роста. А вот принудительное "предпринимательство" для всех будет означать нестабильность и дополнительный стресс.

"Турецкая модель" в реалиях войны в Украине

Украина находится в состоянии войны. И даже сложно представить, как одномоментно закроется большинство аптек в стране, ведь сетевые точки окажутся под запретом. Это приведет к хаосу в системе здравоохранения, дефициту критически важных лекарств и еще более глубокому демографическому кризису.

По факту фармацевтическому ритейлу нужны будут годы на заполнение всех "белых пятен" в физической доступности аптек. Как уже отмечалось, даже сейчас и даже в относительно безопасных центральном и западном регионах нашей страны есть населенные пункты, где нет стационарной аптеки. Пациентам приходится преодолевать десятки километров, чтобы приобрести лекарства. А что будет после закрытия уже существующих точек?

Конечно, хаос и уничтожение украинцев играет на руку нашему врагу - российской федерации. Возможно поэтому некоторые ее адепты уже начали транслировать эту идею и активно ее поддерживать, иначе как еще объяснить такую активность?

Поэтому здесь уже вопрос к Службе безопасности Украины, почему кто-либо так легко может транслировать идеи, призванные уничтожить украинский народ и государство в целом?