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Вблизи Новоегоровки россияне прибегли к инженерному оборудованию собственных позиций - спикер

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. Российские оккупанты вблизи Новоегоровки в Луганской области прибегли к инженерному оборудованию собственных позиций, сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, пишет УНН.

Цитата

"На Новоегоровском направлении противник после получения достаточно жесткого ответа от Вооруженных сил Украины остановил свои попытки штурмовать позиции, при этом прибегнул к укреплению своих районов, прибегнул к инженерному оборудованию позиций", - отметил Евлаш.

Оккупанты, по его словам, нанесли по населенному пункту за сутки авиационный и 37 артиллерийских ударов.

Детали

По словам спикера, всего за сутки на Лиманском и Купянском направлениях противник более 700 раз бил по позициям наших защитников из различных артиллерийских систем и нанес 15 авиационных ударов.

Украинские военные ликвидировали 67 захватчиков. А также уничтожили современную БМП-3, гаубицу «Мста-С», противотанковую пушку «Рапира», четыре автомобиля, легкий бронированный тягач, четыре БПЛА «Ланцет», два – «Орлан-10» и склад с боеприпасами.

Дополнение

Как сообщили в Луганской ОВА, с середины позапрошлой недели враг пошел на штурм наших позиций в районе Новоегоровки. Силы обороны отбивают десятки атак в сутки, противнику продвинуться не удается.

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