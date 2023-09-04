Поблизу Новоєгорівки росіяни вдалися до інженерного обладнання власних позицій - речник

Цитата

"На Новоєгорівському напрямку противник після отримання досить жорсткої відповіді від Збройних сил України зупинив свої намагання штурмувати позиції, натомість вдався до укріплення своїх районів, вдався до інженерного обладнання позицій", - зазначив Євлаш.

Окупанти, з його слів, завдали по населеному пункту за добу авіаційного та 37 артилерійських ударів.

Деталі

За словами речника, загалом за добу на Лиманському та Куп'янському напрямках противник понад 700 разів бив по позиціях наших оборонців із різних артилерійських систем та завдав 15 авіаційних ударів.

Українські військові ліквідували 67 загарбників. А також знищили сучасну БМП-3, гаубицю «Мста-С», протитанкову гармату «Рапіра», чотири автомобілі, легкий броньований тягач, чотири БПЛА «Ланцет», два – «Орлан-10» та склад з боєприпасами.

Доповнення

Як повідомили в Луганській ОВА, з середини позаминулого тижня ворог пішов на штурм наших позицій у районі Новоєгорівки. Сили оборони відбивають десятки атак на добу, противнику просунутися не вдається.