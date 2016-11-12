Вблизи Мариуполя пограничники задержали браконьеров
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Вблизи Мариуполя пограничники задержали браконьеров. Об этом корреспонденту УНН сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.
Сотрудниками отдела пограничной службы "Ялта" возле Мариуполя были задержаны несколько граждан, которые занимались незаконным выловом рыбы.
Вылов лица осуществляли на маломерном плавсредстве типа "Язь" с помощью жаберных сетей. Во время задержания у группы нарушителей правоохранители обнаружили 83 пеленгаса. Сумма нанесенного ущерба государству составила более 56 тыс. грн.
На граждан составлены материалы об административном правонарушении по ст.202 КУоАП и 249 УК.
Напомним, рыбоохрана на реке Горынь возле поселка Степань Сарненского района поймала трех браконьеров.