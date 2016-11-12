Поблизу Маріуполя прикордонники затримали браконьєрів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Поблизу Маріуполя прикордонники затримали браконьєрів. Про це кореспонденту УНН повідомляє прес-служба Донецького прикордонного загону.
Співробітниками відділу прикордонної служби "Ялта" неподалік Маріуполя було затримано кількох громадян, які займались незаконним виловом риби.
Вилов особи здійснювали на маломірному плавзасобі типу "Язь" за допомогою жаберних сіток. Під час затримання в групи порушників правоохоронці виявили 83 пеленгаси. Сума завданих збитків державі склала понад 56 тис. грн.
На громадян складено матеріали про адміністративне правопорушення за ст.202 КУпАП та ст.249 ККУ.
Нагадаємо, рибохорона на річці Горинь поблизу селища Степань Сарненського району зловила трьох браконьєрів.