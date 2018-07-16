Вблизи Афона за 10 дней умерли два епископа РПЦ

Как сообщил дьякон Андрей Кураев, епископ Ивано-Франковский и Коломыйский Тихон скончался на Афоне. В свою очередь, официальный сайт Московского патриархата уточнил, что смерть епископа Тихона наступила после продолжительной болезни.

Это уже второй епископ РПЦ, скончавшийся за последние 10 дней в окрестностях Афона, отмечает издание. Так, 6 июля в районе полуострова Халкидики было найдено тело епископа Бирского и Белорецкого, Илии, который также совершал паломническую поездку на Святую Гору.

Напомним, патриарха Сербского Иринея внесли в базу сайта "Миротворец".