Поблизу Афона за 10 днів померли два єпископи РПЦ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. В районі Афона за останні 10 днів померли два єпископи Руської православної церкви. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Эхо Москвы".
Як повідомив диякон Андрій Кураєв, єпископ Івано-Франківський і Коломийський Тихон помер на Афоні. У свою чергу, офіційний сайт Московського патріархату уточнив, що смерть єпископа Тихона наступила після тривалої хвороби.
Це вже другий єпископ РПЦ, який помер за останні 10 днів в околицях Афона, відзначає видання. Так, 6 липня в районі півострова Халкідікі було знайдено тіло єпископа Бірського і Белорецкого, Іллі, який також здійснював паломницьку поїздку на Святу Гору.
Нагадаємо, патріарха Сербського Іринея внесли в базу сайту "Миротворець".