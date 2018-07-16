Поблизу Афона за 10 днів померли два єпископи РПЦ

Як повідомив диякон Андрій Кураєв, єпископ Івано-Франківський і Коломийський Тихон помер на Афоні. У свою чергу, офіційний сайт Московського патріархату уточнив, що смерть єпископа Тихона наступила після тривалої хвороби.

Це вже другий єпископ РПЦ, який помер за останні 10 днів в околицях Афона, відзначає видання. Так, 6 липня в районі півострова Халкідікі було знайдено тіло єпископа Бірського і Белорецкого, Іллі, який також здійснював паломницьку поїздку на Святу Гору.

Нагадаємо, патріарха Сербського Іринея внесли в базу сайту "Миротворець".