Победитель конкурса "Роби своє" открыл СТО в селе на Тернопольщине: клиенты преодолевают по 100 км, чтобы попасть к автомастеру
Киев • УНН
Василий 10 лет проработал на авторизованных СТО в Тернополе. Но впоследствии решил открыть собственную автомастерскую. Возле своего дома два года назад с нуля построил помещение.
Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє" Василий Цвях открыл сервис технического обслуживания автомобилей в селе Иванчаны на Тернопольщине. Хороший автомастер, который делает на совесть и не дорого - на вес золота. Поэтому, чтобы попасть к Цвяху, клиенты готовы преодолевать расстояние в 100 км. Об этом сообщает МХП-Рідний край Західний Хаб, передает УНН.
Детали
Василий 10 лет проработал на авторизованных СТО в Тернополе. Но впоследствии решил открыть собственную автомастерскую. Возле своего дома два года назад с нуля построил помещение. После начала широкомасштабной войны подготовительные работы поставил на паузу, но в этом году возобновил. Потому что есть цель, есть план ее достижения, и есть помощники - такие как МХП вместе со стратегическим партнером - благотворительным фондом "МХП-Громаді".
В этом году в конкурсе бизнес-идей "Роби своє" Фонда Василий Цвях выиграл 100 тыс. грн, на которые купил гидравлическую стойку, сварочный аппарат и разный мелкий, но очень необходимый для качественной работы инструмент. Также за свой счет купил пневматический компрессор и гидравлический пресс. И вот СТО работает уже четвертый месяц. Василий специализируется на ремонте ходовой, обслуживании моторов, заменяет технические жидкости и расходники. Клиенты едут со всей громады, запись на ремонты есть как минимум на два дня вперед. "Всегда с удовольствием поддерживаем людей, которые открывают собственные дела. Особенно когда это действительно полезные для общин бизнесы, как например это СТО.
Автомастерских здесь нет в радиусе 20 километров, и теперь люди будут иметь возможность быстро получить качественные и недорогие услуги по обслуживанию своих авто", - комментирует директор филиала "Рідний край" Західного Хабу МХП Юрий Федорчак. У Цвяха и его жены есть планы по дальнейшему развитию своего дела, в том числе с созданием новых рабочих мест.
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Напомним
В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.
Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Победитель конкурса "Роби своє" открыл СТО в селе на Тернопольщине: клиенты преодолевают по 100 км, чтобы попасть к автомастеру
Василий 10 лет проработал на авторизованных СТО в Тернополе. Но впоследствии решил открыть собственную автомастерскую. Возле своего дома два года назад с нуля построил помещение.
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