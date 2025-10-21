$41.760.03
10:33
Рада назначила Бережную главой Минкульта
10:26
Прокуратура будет просить для экс-директора "Молодого театра" Белоуса арест без залога
09:34
Европейские лидеры поддержали прекращение огня в Украине и переговоры на основе текущей линии соприкосновения
08:55
Союзники стремятся усилить Украину на фоне встречи Трампа и путина, некоторые в ЕС хотят участия в саммите - Politico
07:53
Когда включат отопление по всей Украине - ответ энергетиков
07:32
рф снова атаковала энергетику в двух областях, Чернигов и часть региона без света
06:03
Начало бюджетного процесса в Раде: что известно о Госбюджете-2026
Эксклюзив
21 октября, 05:35
У обвиняемого в сексуальных домогательствах режиссера Белоуса проходят обыски
21 октября, 05:00
Ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена на неопределенное время - CNN
20 октября, 15:34
Припарковался возле многоэтажки и выстрелил в голову: в полиции подтвердили самоубийство блогера Константина ГаничаPhoto
"Звитяга Нескорених": в Мироновке ветераны протянули 36 тонн и установили рекорд Украины

Киев • УНН

 • 338 просмотра

8 ветеранов с ампутациями установили национальный рекорд Украины по инвастронгу, протянув два автобуса общим весом более 36 тонн на 16,95 метра за 34,75 секунды. Событие состоялось 19 октября в Мироновке в рамках инклюзивных соревнований "Звитяга Нескорених".

"Звитяга Нескорених": в Мироновке ветераны протянули 36 тонн и установили рекорд Украины

В Мироновке Киевской области ветераны установили национальный рекорд Украины по инвастронгу. 8 ветеранов войны с ампутациями успешно протянули два сцепленных автобуса суммарным весом более 36 тонн на дистанцию 16 метров 95 сантиметров за 34,75 секунды. В одном из автобусов в это время находилось 50 пассажиров. Достижение зафиксировал Национальный реестр рекордов Украины, передает УНН.

Событие состоялось 19 октября в рамках инклюзивных соревнований "Звитяга Нескорених", которые объединили более 170 участников — ветеранов, военных, представителей общин и работников предприятий МХП. Спортсмены испытывали себя в четырех дисциплинах: жим лежа, гребля, аэробайк и рывок гири.

Мероприятие организовано в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч", которую компания МХП реализует совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді", и при поддержке Федерации стронгмена Украины.

"Такие соревнования помогают ветеранам оставаться активными, восстанавливать физическую форму и поддерживать контакт с побратимами. Это часть системной работы, которую мы в рамках программы "МХП Поруч" развиваем для военных, ветеранов и их семей. Для нас важно, чтобы каждый имел поддержку и пространство для действия, движения, развития", — говорит Андрей Якимчук, ветеран, руководитель группы по взаимодействию с военными и ветеранами МХП.

"Атмосфера здесь спокойная и в то же время очень вдохновляющая. Никто не соревнуется ради показателей — все поддерживают друг друга. Это сообщество, в котором есть уважение, доверие и ощущение, что мы делаем важное дело вместе", — подчеркивает Ярослав Гуленко, ветеран, тренер спортивного зала МЗВКК.

Событие поддержали местные предприятия группы компаний МХП — Мироновский мясоперерабатывающий завод "Легко" и Мироновский завод по производству круп и комбикормов. Они обеспечили техническую поддержку, логистику и питание для участников и гостей.

"В МХП мы комплексно поддерживаем военных, ветеранов и их семьи — от реабилитационных программ до образовательных и спортивных инициатив. Проведение таких соревнований помогает ветеранам восстановиться после службы, вернуть ощущение команды и движения вперед. Это важная часть работы, которую мы системно реализуем на всех предприятиях компании", — отмечает Максим Мазур, директор Мироновского мясоперерабатывающего завода "Легко".

"Совместными усилиями бизнеса, общины и местной власти мы создаем среду, в которой ветераны и военные могут развиваться и восстанавливаться. Такие события показывают, что поддержка ветеранов — это общая ответственность и общая работа, которая имеет конкретный результат для людей и общин", — говорит Дмитрий Жукотанский, первый заместитель председателя Мироновского городского совета.

Главным судьей соревнований стал Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену. Для детей и семей участников провели спортивные мастер-классы. Завершили день совместным угощением от ветерана и шеф-повара Юрия Грицая.

Лилия Подоляк

Общество
Война в Украине
Вирастюк Василий Ярославович
Киевская область
благотворительность
ПрАО МХП