11:39 • 748 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Звитяга Нескорених": у Миронівці ветерани протягнули 36 тонн і встановили рекорд України

Київ • УНН

 • 594 перегляди

8 ветеранів з ампутаціями встановили національний рекорд України з інвастронгу, протягнувши два автобуси загальною вагою понад 36 тонн на 16,95 метра за 34,75 секунди. Подія відбулася 19 жовтня в Миронівці в межах інклюзивних змагань "Звитяга Нескорених".

"Звитяга Нескорених": у Миронівці ветерани протягнули 36 тонн і встановили рекорд України

У Миронівці на Київщині ветерани встановили національний рекорд України з інвастронгу. 8 ветеранів війни з ампутаціями успішно протягнули два зчеплених автобуси сумарною вагою понад 36 тонн на дистанцію 16 метрів 95 сантиметрів за 34,75 секунди. В одному із автобусів у цей час перебувало 50 пасажирів. Досягнення зафіксував Національний реєстр рекордів України, передає УНН.

Подія відбулася 19 жовтня в межах інклюзивних змагань "Звитяга Нескорених", які об’єднали понад 170 учасників — ветеранів, військових, представників громад і працівників підприємств МХП. Спортсмени випробовували себе у чотирьох дисциплінах: жим лежачи, веслування, аеробайк і ривок гирі.

Захід організовано в межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч", яку компанія МХП реалізує спільно з Благодійним фондом "МХП-Громаді", та за підтримки Федерації стронгмену України.

"Такі змагання допомагають ветеранам залишатися активними, відновлювати фізичну форму і тримати контакт з побратимами. Це частина системної роботи, яку ми  в межах програми "МХП Поруч" розвиваємо для військових, ветеранів і їхніх родин. Для нас важливо, щоб кожен мав підтримку, й простір для дії, руху, розвитку", — говорить Андрій Якимчук, ветеран, керівник групи з взаємодії з військовими та ветеранами МХП.

"Атмосфера тут спокійна й водночас дуже надихаюча. Ніхто не змагається заради показників — усі підтримують одне одного. Це спільнота, у якій є повага, довіра й відчуття, що ми робимо важливу справу разом", — наголошує Ярослав Гуленко, ветеран, тренер спортивного залу МЗВКК.

Подію підтримали місцеві підприємства групи компаній МХП — Миронівський м’ясопереробний завод "Легко" та Миронівський завод з виробництва круп і комбікормів. Вони забезпечили технічну підтримку, логістику і харчування для учасників та гостей.

"У МХП ми комплексно підтримуємо військових, ветеранів та їхні родини — від реабілітаційних програм до освітніх і спортивних ініціатив. Проведення таких змагань допомагає ветеранам відновитися після служби, повернути відчуття команди й руху вперед. Це важлива частина роботи, яку ми системно реалізуємо на всіх підприємствах компанії", — зауважує Максим Мазур, директор Миронівського м’ясопереробного заводу "Легко".

"Спільними зусиллями бізнесу, громади та місцевої влади ми створюємо середовище, у якому ветерани та військові можуть розвиватися і відновлюватися. Такі події показують, що підтримка ветеранів — це спільна відповідальність і спільна робота, яка має конкретний результат для людей і громад", — говорить Дмитро Жукотанський, перший заступник голови Миронівської міської ради.

Головним суддею змагань став Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену. Для дітей і родин учасників провели спортивні майстер-класи. Завершили день спільним частуванням від ветерана і шеф-кухар Юрія Грицая.

Лілія Подоляк

