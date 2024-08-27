По всей Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщили об объявлении ракетной опасности в Украине. Причиной стало обнаружение взлета истребителя МиГ-31К.
В Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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