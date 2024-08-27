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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По всей Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К

По всей Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета МиГ-31К

Киев  •  УНН

27 августа 2024, 00:23  •  7899 просмотра

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Воздушные Силы ВСУ сообщили об объявлении ракетной опасности в Украине. Причиной стало обнаружение взлета истребителя МиГ-31К.

В Украине объявлена ракетная опасность из-за взлета российского истребителя МиГ-31К. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Внимание!
Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие

 Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.
Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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