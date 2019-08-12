По Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность

"12 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.

Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.

Напомним, 12 августа в Украине ожидается 35-градусная жара.