По Украине объявили чрезвычайную пожарную опасность
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В некоторых областях Украины в понедельник, 12 августа, ожидается самый высокий уровень пожарной опасности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"12 августа в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Винницкой и Ивано-Франковской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали синоптики.
Добавим, как отмечают спасатели, из-за высокого уровня пожароопасности значительно увеличивается и риск возникновения многочисленных пожаров в природных экосистемах и на открытых территориях.
Напомним, 12 августа в Украине ожидается 35-градусная жара.