Сьогодні в Україні 35-градусна спека
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. В Україні у понеділок, 12 серпня, переважно без опадів, повітря місцями прогріється до 35 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 серпня без опадів, лише на Волині та Львівщині вдень місцями короткочасний дощ, гроза", - зазначили синоптики.
Вітер змінних напрямків, слабкий.
Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 22°; вдень 28-33°, на Закарпатті та півдні Одещини до 35°.
Нагадаємо, українцям цього тижня обіцяють зниження температури і дощі.