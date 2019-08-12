Сегодня в Украине 35-градусная жара
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. В Украине в понедельник, 12 августа, преимущественно без осадков, воздух местами прогреется до 35 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"12 августа без осадков, лишь на Волыни и во Львовской области днем местами кратковременный дождь, гроза", - отметили синоптики.
Ветер переменных направлений, слабый.
Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 22°; днём 28-33°, на Закарпатье и юге Одесской области до 35°.
Напомним, украинцам на этой неделе обещают снижение температуры и дожди.