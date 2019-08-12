По Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У деяких областях України у понеділок, 12 серпня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"12 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали синоптики.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Нагадаємо, 12 серпня в Україні очікується 35-градусна спека.