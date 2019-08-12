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По Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

По Україні оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У деяких областях України у понеділок, 12 серпня, очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

"12 серпня у Полтавській, Черкаській, Харківській, Вінницькій та Івано-Франківській областях надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", - вказали синоптики.

Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Нагадаємо, 12 серпня в Україні очікується 35-градусна спека.

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