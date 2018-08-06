По Украине ожидается высокий уровень пожароопасности

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"По данным Укргидрометцентра, 6 августа в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.

Напомним, 6 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозой, температура достигнет 30°, а на юге - до 34°.