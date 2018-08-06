По Украине ожидается высокий уровень пожароопасности
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Самый высокий уровень пожарной опасности ожидается в семи областях Украины в понедельник. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
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"По данным Укргидрометцентра, 6 августа в Черниговской, Кировоградской, Запорожской, Ровенской, Полтавской, Житомирской и Винницкой областях будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности", - сообщили в ведомстве.
Напомним, 6 августа в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозой, температура достигнет 30°, а на юге - до 34°.