По Україні очікується найвищий рівень пожежонебезпеки

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"За даними Укргідрометцентру, 6 серпня в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Рівненській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Вінниччині переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 6 серпня в Україні очікуються короткочасні дощі з грозою, температура сягатиме 30°, а на півдні - до 34°.