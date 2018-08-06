По Україні очікується найвищий рівень пожежонебезпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки очікується у семи областях України у понеділок. Про це з посиланням на дані синоптиків повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
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"За даними Укргідрометцентру, 6 серпня в Чернігівській, Кіровоградській, Запорізькій, Рівненській областях, на Полтавщині, Житомирщині та Вінниччині переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, 6 серпня в Україні очікуються короткочасні дощі з грозою, температура сягатиме 30°, а на півдні - до 34°.