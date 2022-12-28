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14:16 • 24428 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 49827 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

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В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 135926 просмотра

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По Украине масштабная воздушная тревога

По Украине масштабная воздушная тревога

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украину накрыла масштабная воздушная тревога, передает УНН.

Детали

Тревога объявлена по всем регионам Украины, в том числе в Киеве.

Как сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", в 11:01 в Мачулищах зафиксирован взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966. Также в 10:53 в Барановичах зафиксирован взлет истребителя. "Сообщаем, что МиГ-31К вкс рф еще не взлетел", - добавили в группе.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

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