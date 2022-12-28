По Україні масштабна повітряна тривога

Деталі

Тривогу оголошено по всіх регіонах України, у тому числі у Києві.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", об 11:01 у Мачулищах зафіксовано зліт ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергей Атаянц" з реєстр. номером RF-93966. Також о 10:53 у Барановичах зафіксовано зліт винищувача. "Повідомляємо, що МіГ-31К пкс рф ще не злетів", - додали у групі.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.