Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что на данный момент потребности в снижении мобилизационного возраста нет. Такое заявление он сделал в интервью NV, пишет УНН.

Сейчас количество тех, кто обновил свои военно-учетные данные, значительно превышает потребности войска в настоящее время, поэтому, по состоянию на сейчас, острой необходимости в снижении мобилизационного возраста нет. Но ситуация на войне зависит от многих факторов и это может меняться. Сейчас мы не видим такой необходимости - говорит Лазуткин.

Напомним,

По данным министерства обороны, свои данные обновили 4,6 млн граждан, что значительно превышает потребности войска.