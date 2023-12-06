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По случаю Дня ВСУ Зеленский вручил государственные награды, боевые флаги и присвоил военным соединениям почетные наименования

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 13:39  •  13937 просмотра

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Президент Зеленский наградил военнослужащих государственными наградами и боевыми флагами в День Вооруженных сил Украины и отдал дань погибшим солдатам, в частности Сергею Божко и Андрею Дробиленко.

Президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил Украины, вручил государственные награды, боевые флаги, ленты почетного отличия и присвоил почетные наименования военным соединениям. Об этом со ссылкой на офис президента Украины, сообщает УНН.

детали

Глава государства отметил, что для него большая честь лично награждать лучших защитников и защитниц Украины.

Мы все гордимся вами. Вся Украина благодарна вам. И наше государство сделает абсолютно все, чтобы все поколения украинского народа всегда помнили и чтили каждую жизнь каждого воина, каждого героя, которое было отдано на поле боя ради Украины, нашей свободы, нашего будущего

- отметил глава государства.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех героев, погибших за свободу и независимость Украины. Владимир Зеленский пожелал военным прочности и победы и вручил государственные награды.

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А частности, Президент передал орден "Золотая Звезда" матери павшего Героя Украины, старшего солдата Сергея Божко, который ушел в ряды ВСУ в 2018 году. В мае  2022-го в Донецкой области Сергей Божко прикрывал и обеспечивал оборону позиции ВСУ, но сам получил смертельные ранения. 

Также орден "Золотая Звезда" получила от главы государства жена старшего лейтенанта Андрея Дробиленко, который был удостоен звания Героя Украины посмертно. Боец был смертельно ранен в октябре 2022 года на Луганщине. 

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Президент передал орден и жене младшего сержанта Вадима Лысенкова, павшего Героя Украины. В прошлом году он участвовал в диверсионно-разведывательных операциях, помогал обнаруживать и уничтожать врага, захватывать оружие и пленных

Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, старшему лейтенанту Андрею Докторенко, который с июля 2022 года выполняет боевые задачи на Донетчине и Луганщине

Также орден получил боевой медик, младший сержант Богдан Магаляс, который участвует в отпоре российской агрессии на Херсонщине и Запорожье.

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Владимир Зеленский также вручил награды Президента "крест боевых заслуг" солдату Василию Абрамюку, майору Кириллу Вересу и летчику, капитану Анатолию Курносову.

Дополнение 

С целью празднования высокого профессионализма, боевых заслуг, мужества и отваги личного состава воинских частей Президент вручил боевые флаги 63-й отдельной механизированной бригаде Командования Сухопутных войск ВСУ, 38-й отдельной бригаде морской пехоты Командования Военно-Морских сил ВСУ, 14-му зенитному ракетному полку Командования Воздушных сил ВСУ.

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Кроме того, награду Президента Украины "за мужество и отвагу" получили: 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко Сухопутных войск ВСУ, 164-я радиотехническая Слободская бригада Воздушных сил ВСУ и 91-й отдельный Ахтырский полк поддержки сухопутных войск ВСУ.

Глава государства также присвоил почетные наименования. Так, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Командования Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "Эдельвейс", 145-му отдельному ремонтно – восстановительному полку Командования Сил логистики ВСУ-почетное наименование "Николаевский".

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Также присвоены воинские звания бригадного генерала начальнику штаба, заместителю командующего Воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ Вадиму Лабунцу, заместителю командующего Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ Сергею Рябко, начальнику института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины Анатолию Салию и другим.

Напомним

Сегодня все украинцы отмечают День Вооруженных Сил Украины. ВСУ, несмотря на превосходство врага в живой силе и технике, продолжают уничтожать россиян и метр за метром отвоевывать родную землю.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Общество
З нагоди Дня ЗСУ Зеленський вручив державні нагороди, бойові прапори та присвоїв військовим з'єднанням почесні найменування
On the occasion of the day of the Armed Forces of Ukraine, Zelensky presented state awards, battle flags and awarded honorary names to military formations
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По случаю Дня ВСУ Зеленский вручил государственные награды, боевые флаги и присвоил военным соединениям почетные наименования

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