По просьбе Киева: Столтенберг созывает Совет Украина-НАТО

Завтра, 28 августа, по просьбе Украины на уровне послов стран состоится заседание Совета Украина-НАТО. Об этом заявила пресс-секретарь Альянса Фара Дахлаллах пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Ожидается, что к союзникам обратится глава Минобороны Украины и проинформирует их о потребностях ВСУ.

Встреча будет проходить на уровне послов. Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров проинформирует союзников по видеосвязи о ситуации на поле боя и первоочередных потребностях в способности - резюмировала пресс-секретарь НАТО.

Дополнение

В издании напомнили, что Совет Украина-НАТО был создан в прошлом году, чтобы обеспечить более тесную координацию между Альянсом и Киевом.

На заседаниях совета обычно присутствуют послы стран-членов НАТО и украинские официальные лица.

Україна представить адміністрації Байдена список цілей, які хоче уразити далекобійною зброєю - Politico

Завтрашняя встреча состоится после недавней волны тяжелых ударов России по украинскому гражданскому населению и инфраструктуре - говорится в заявлении Дахлаллах.

Напомним

В Воздушных Силах Украины сообщали, что во время самой массированной воздушной атаки рф, которая состоялась 26 августа, было сбито 201 воздушную цель - 102 ракеты и 99 ударных БпЛА. В целом россия запустила 127 ракет и 109 БПЛА.