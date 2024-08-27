На прохання Києва: Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО
Київ • УНН
28 серпня на рівні послів країн пройде засідання Ради Україна-НАТО. Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників про ситуацію на полі бою та першочергові потреби ЗСУ.
Завтра, 28 серпня, на прохання України на рівні послів країн відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлаллах пише Reuters, передає УНН.
Деталі
Очікується, що до союзників звернеться глава Міноборони України та проінформує їх про потреби ЗСУ.
Зустріч буде проходити на рівні послів. Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників по відеозв'язку про ситуацію на полі бою та першочергові потреби в спроможності
Доповнення
У виданні нагадали, що Рада Україна-НАТО була створена минулого року, щоб забезпечити більш тісну координацію між Альянсом і Києвом.
На засіданнях ради зазвичай присутні посли країн-членів НАТО та українські офіційні особи.
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