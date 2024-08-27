На прохання Києва: Столтенберг скликає Раду Україна-НАТО

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28 серпня на рівні послів країн пройде засідання Ради Україна-НАТО. Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників про ситуацію на полі бою та першочергові потреби ЗСУ.

Завтра, 28 серпня, на прохання України на рівні послів країн відбудеться засідання Ради Україна-НАТО. Про це заявила речниця Альянсу Фара Дахлаллах пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Очікується, що до союзників звернеться глава Міноборони України та проінформує їх про потреби ЗСУ. 

Зустріч буде проходити на рівні послів. Очікується, що міністр оборони України Рустем Умеров проінформує союзників по відеозв'язку про ситуацію на полі бою та першочергові потреби в спроможності

- резюмувала речниця НАТО. 

Доповнення

У виданні нагадали, що Рада Україна-НАТО була створена минулого року, щоб забезпечити більш тісну координацію між Альянсом і Києвом.

На засіданнях ради зазвичай присутні посли країн-членів НАТО та українські офіційні особи.

Україна представить адміністрації Байдена список цілей, які хоче уразити далекобійною зброєю - Politico27.08.24, 12:06 • 61421 перегляд

Завтрашня зустріч відбудеться після недавньої хвилі важких ударів Росії по українському цивільному населенню та інфраструктурі

- йдеться в заяві Дахлаллах. 

Нагадаємо

У Повітряних Силах України повідомляли, що під час наймасованішої повітряної атаки рф , яка відбулась 26 серпня, було збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА. Загалом росія запустила 127 ракет та 109 БпЛА.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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