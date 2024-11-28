По прогнозу экстренные отключения света будут продолжаться до вечера - Yasno

В результате атаки армии рф на энергетические объекты в Украине введены экстренные отключения электроэнергии, которые могут продлиться до 20:00 вечера четверга. Об этом сообщил гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко, передает УНН.

Детали

По всей стране экстренные отключения из-за атаки врага на нашу энергетику. Отбоя пока нет. Деталей тоже. Ситуация в энергосистеме сложная. по прогнозу от Укрэнерго экстренные отключения будут продолжаться до вечера, 20:00, но это пока лишь прогноз - написал Коваленко в Facebook.

Он напомнил, что в такой ситуации графики не действуют. Но по возможности сети будут разменивать группы отключений. Критическая инфраструктура со светом.

Сегодня, 28 ноября, под массированным ударом врага, снова находилась энергетика. Атаки на энергообъекты происходили по всей Украине. Оператор системы передачи НЭК" Укрэнерго " срочно ввел экстренные отключения электроэнергиий.