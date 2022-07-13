По Одесской области ночью нанесли ракетный удар, скорее всего "Калибром" с Черного моря - ОК "Юг"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Российские военнослужащие обстреляли Одесскую область. Под вражескую атаку попало здание свинофермы, погибших нет. Об этом говорится в официальном сообщении оперативного командования «Юг», которое распространил Одесский горсовет в Telegram, информирует УНН.
Цитата
«Ночью врагом нанесен ракетный удар по Одесской области. Разрушено здание свинофермы. Человеческих потерь нет», – говорится в сообщении.
Детали
По предварительным данным, предположительно произошел пуск ракеты «Калибр» из акватории Черного моря.
Пожар был ликвидирован силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции. В настоящее время возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.
Дополнение
11 июля глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил о вечернем ракетном ударе оккупантов.