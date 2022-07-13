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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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По Одещині вночі завдали ракетний удар, швидше за все "Калібром" з Чорного моря - ОК "Південь"

По Одещині вночі завдали ракетний удар, швидше за все "Калібром" з Чорного моря - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 185455 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Російські військовослужбовці обстріляли Одеську область. Під ворожу атаку потрапила будівля свиноферми, загиблих немає. Про це йдеться в офіційному повідомленні оперативного командування «Південь», що поширила Одеська міськрада у Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Вночі ворогом нанесено ракетний удар по Одещині. Зруйнована будівля свиноферми. Людських втрат немає», - ідеться в повідомленні.

Деталі

За попередніми даними, імовірно відбувся пуск ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Пожежа була ліквідована силами Державної служби з надзвичайних ситуацій, на місці працює слідчо-оперативна група Національної поліції. Наразі порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Доповнення 

11 липня голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив про вечірній ракетний удар окупантів.

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