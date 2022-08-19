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По Николаеву под утро выпустили по меньшей мере три ракеты С-300, есть раненый - ОВА

Киев • УНН

 • 55350 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. По Николаеву сегодня утром российские оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты С-300, есть раненый. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, пишет УНН.

По Николаеву под утро выпустили по меньшей мере три ракеты С-300, есть раненый - ОВА

Цитата

"Ночью, 19 августа, около 04:00, город подвергся обстрелам ракетами типа С-300. Три вражеских ракеты снова попали в ЧНУ имени П.Могилы, повреждены окрестные дома. Предварительно, один человек получили ранения", - отметил Ким в Telegram.

Детали

В другом районе города, по его словам, повреждено предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, по информации ОК "Юг", 18 августа в Николаеве был в очередной раз атакован объект портовой инфраструктуры. Пострадавших нет.

Что касается ситуации по районам, то, по словам главы ОВА, она следующая:

Николаевский район:

  • Днем, 18 августа, в 12:55 зафиксированы вражеские обстрелы в селе Галицыно Галицыновской громады. В результате попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Смерч" повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части и уничтожен пожарный автомобиль. Три человека получили ранения.

Баштанский район:

  • Вчера, 18 августа, ориентировочно в 9:30 и 17:30 были обстрелы на территории Широковской громады. Также громада подверглась обстрелам с 22:00, 18 августа, до 04:00, 19 августа. Попадания были за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.
  • Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Российские оккупанты снова ударили ракетами по университету имени Петра Могилы в Николаеве.

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