По Николаеву под утро выпустили по меньшей мере три ракеты С-300, есть раненый - ОВА

Цитата

"Ночью, 19 августа, около 04:00, город подвергся обстрелам ракетами типа С-300. Три вражеских ракеты снова попали в ЧНУ имени П.Могилы, повреждены окрестные дома. Предварительно, один человек получили ранения", - отметил Ким в Telegram.

Детали

В другом районе города, по его словам, повреждено предприятие. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, по информации ОК "Юг", 18 августа в Николаеве был в очередной раз атакован объект портовой инфраструктуры. Пострадавших нет.

Что касается ситуации по районам, то, по словам главы ОВА, она следующая:

Николаевский район:



Днем, 18 августа, в 12:55 зафиксированы вражеские обстрелы в селе Галицыно Галицыновской громады. В результате попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Смерч" повреждено несколько жилых домов, разрушено здание пожарной части и уничтожен пожарный автомобиль. Три человека получили ранения.



Баштанский район:



Вчера, 18 августа, ориентировочно в 9:30 и 17:30 были обстрелы на территории Широковской громады. Также громада подверглась обстрелам с 22:00, 18 августа, до 04:00, 19 августа. Попадания были за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.



Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.



В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Российские оккупанты снова ударили ракетами по университету имени Петра Могилы в Николаеве.