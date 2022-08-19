По Миколаєву під ранок випустили щонайменше три ракети С-300, є поранений - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. По Миколаєву сьогодні вранці російські окупанти випустили щонайменше три ракети С-300, є поранений. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пише УНН.
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"Вночі, 19 серпня, близько 04:00, місто зазнало обстрілів ракетами типу С-300. Три ворожі ракети знову влучили в ЧНУ імені П.Могили, пошкоджено навколишні будинки. Попередньо, одна людина отримали поранення", - зазначив Кім у Telegram.
Деталі
В іншому районі міста, з його слів, пошкоджено підприємство. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Окрім того, за інформацією ОК "Південь", 18 серпня у Миколаєві було вкотре атаковано об’єкти портової інфраструктури. Постраждалих немає.
Що стосується ситуації по районах, то, за словами голови ОВА, вона наступна:
Миколаївський район:
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- Вдень, 18 серпня, о 12:55 зафіксовані ворожі обстріли в селі Галицинове Галицинівської громади. У результаті влучання касетних боєприпасів РСЗВ "Смерч" пошкоджено кілька житлових будинків, зруйновано будівлю пожежної частини та знищено пожежний автомобіль. Три людини отримали поранення.
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Баштанський район:
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- Вчора, 18 серпня, орієнтовно о 9:30 та 17:30 були обстріли на території Широківської громади. Також громада зазнала обстрілів з 22:00, 18 серпня, до 04:00, 19 серпня. Влучання були за межами населених пунктів. Постраждалих немає.
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- Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.
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У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
Російські окупанти знову вдарили ракетами по університету імені Петра Могили в Миколаєві.