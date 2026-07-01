По меньшей мере 59 человек погибли в результате наводнения в Кот-д'Ивуаре. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на представителя правительства, передает УНН.

Детали

Власти страны опасаются, что число погибших может возрасти, поскольку поисковые работы продолжаются, заявил Амаду Кулибали.

Наводнения и оползни последовали за несколькими днями ливней, начавшихся в субботу.

По словам министра национального единства Мис Бельмонд Дого, часть погибших приходится на муниципалитеты Аттекубе и Йопугон в экономической столице Кот-д'Ивуара Абиджане.

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Соседняя Гана также пострадала от сильных дождей.

По меньшей мере 12 человек погибли там в результате наводнений на большей части территории страны, включая столицу Аккру.

Метеорологическое агентство Ганы призвало местных жителей подготовиться к дальнейшим дождям в Аккре на этой неделе.

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