По меньшей мере 30 погибших и 160 раненых: в МВД рассказали о последствиях ракетного удара рф по Украине

В результате масштабного авиаудара рф по Украине в ночь на 29 декабря, погибло по меньшей мере 30 человек, еще 160 получили ранения. Об этом сообщает министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.

Детали

По состоянию на сейчас известно о 30 погибших и более 160 раненых в результате утреннего массированного удара россии по территории Украины - резюмировал глава МВД.

По его словам, работники ГСЧС сегодня спасли 53 человека, восьмерых из них спасатели достали из-под завалов.

Напомним,

На фоне мощной ракетной российской атаки глава МИД Дмитрий Кулеба и Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель договорились активизировать усилия для поставки в Украину дополнительных систем ПВО.

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