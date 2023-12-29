россия демонстрирует, что не имеет другой цели, кроме террора, убийств и геноцид украинцев - Умеров

Глава Минобороны Рустем Умеров, комментируя массированную атаку рф по Украине, написал в Facebook, что российский агрессор и в дальнейшем будет наносить ракетные удары, поскольку имеет соответствующие запасы. Ввиду откровенной демонстрации убийств и террора, рф получит наказание, отметил министр обороны Украины, передает УНН.

россияне убили и ранили наших граждан, разрушили инфраструктуру. Снова и снова россия демонстрирует всему миру, что не имеет другой цели, чем террор, чем убийства, чем геноцид украинцев - написал Рустем Умеров.

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Он отметил, что российская атака с воздуха 29 декабря является самой массированной за текущую войну: оккупанты использовали 18 стратегических бомбардировщиков, запускавших Х-101/Х-505; аэро-баллистические, баллистические, крылатые, зенитно-управляемые ракеты, дроны-камикадзе "Шахед".

Выразив благодарность украинским силам ПВО, глава Минобороны Украины выразил мнение, что россия имеет запасы ракет для продолжения атак, но Украина работает с правительствами стран-партнеров по предоставлению достаточного количества средств ПВО.

Спасибо каждому солдату и офицеру наших сил ПВО, которые собственным профессионализмом срывают коварные планы врага, чтобы сломать нашу волю к борьбе к победе. Очевидно, что с такими запасами ракет, которые есть у государства-агрессора, они могут и будут продолжать такие атаки. Со своей стороны продолжаем работу с правительствами стран-партнеров по предоставлению Украине достаточного количества средств ПВО, чтобы обезопасить наш народ от смертельной опасности будущих атак - написал министр обороны.

Он также добавил, что за каждое из совершенных россией преступлений будет справедливое наказание.

Напомним,

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